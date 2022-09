Összehozták a hírességek színe-javát, akik látványos ruhákban tették tiszteletüket a díjátadó gálán.

George és Amal Clooney nagyszabású jótékonysági gálát rendezett csütörtök este New Yorkban, amelyre rengeteg sztárvendéget is meginvitáltak. A színész saját alapítványának első díjátadó estélyén tiszteletét tette többek között Julia Roberts, Drew Barrymore, Meryl Streep lányával és vejével, Mark Ronsonnal, Donatella Versace, Jodie Smith, Zoey Deutsch, Cindy Crawford és férje, Oscar Isaac, Gemma Chan, Phoebe Dynevor és Simone Ashley is. Mindannyian látványos és elegáns öltözetben érkeztek a rendezvényre, Clooney felesége, Amal pedig egy egészen különleges, rojtokkal és gyönyökkel díszített Versace ruhát választott, amelyben nem túlzás kijelenteni, minden szem rá szegeződött.