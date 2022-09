Igazán különleges lakással bővült a londoni ingatlanpiac: eladósorba került Chelsea legkisebb otthona. Az angol főváros egyik legszebb és legbiztonságosabb kerületében igazi ritkaságnak számít ez az alig 27 négyzetméteres lakás, ami korábban munkásszálóként és cukorkaboltként üzemelt, mielőtt elnyerte mostani formáját.

Bár az épület valóban pici, a képeken jól látszik, a rendelkezésre álló tér a lehető legjobban ki lett használva – ráadásul a belsőépítészeti megoldások nem csak praktikusak, de igen esztétikusak is. Talán ezért is van hatalmas érdeklődés a 3 apró emelettel és tenyérnyi tetőterasszal is büszkélkedhető lakás iránt, amelynek egyébként is így több mint félmilliárd forintnyi font az ára.