A The Walking Dead sztárját, Norman Reedust nemrégiben csillaggal tüntették ki a hollywoodi hírességek sétányán. A színész feleségének, Diane Kruger német színésznőnek és „gyönyörű családjának” is elismeréssel adózott, amikor a Los Angeles-i ikonikus sétányon kitüntették, amiért olyan otthoni környezetet teremtett, amely „minden nap olyan vidám és szórakoztató volt”.

Reedus az AMC hosszú ideje futó zombis drámasorozatának 2010-es kezdete óta Daryl szerepében a széria egyik főszereplője, és nemrégiben fejezte be az utolsó jeleneteinek forgatását. Az 53 éves színész mellett a Walking Dead egykori színésze, Jon Bernthal, valamint Greg Nicotero rendező is részt vett a ceremónián, mindketten beszédet mondtak kollégájukról. Csillaga a 2734. a Hollywood Walk of Fame-en, és a 6600 Hollywood Boulevardon lesz a jövőben látható. Reedus a The Walking Deadből készül távozni, mivel a sorozat a végéhez közeledik, mielőtt egy újabb spin-off főszereplője lesz.

via (Sky News)