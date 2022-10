Sokat kell még várnunk A fiúk visszatérésére, de addig sem maradunk Hazafi nélkül.

Fotó: YouTube

A Prime Video ugyanis kiadta a The Boys harmadik évadának bakiparádéját, ahol Antony Starr és a többiek nagy mókázások közepette forgatták le az ultraerőszakos sorozat epizódjait. A negyedik évad jelenleg is Kanadában forog, és várhatóan 2024-ben érkezik az Amazon Prime-ra, de előtte még megkapjuk a Gen V spin-off sorozatot is, úgyhogy nem maradunk szupik nélkül.