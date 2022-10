Egy váratlan szereplő is megjelent a színen.

Fotó: Amy Sussman / Getty Images Hungary

Shaquille O’Neal korábbi kosárlabdacsapata, a Phoenix Suns egyik tulajdonosa szeretett volna megszabadulni saját részvényeitől, amire az egykori játékos le is csapott volna, de bejött a képbe egy nem várt harmadik szereplő is, aki hátrálásra késztette. Ugyanis Jeff Bezos, a világ harmadik leggazdagabb embere is beszállt a játékba.

Shaq a TMZ-nek azt nyilatkozta, hogy eredetileg érdeklődött Robert Sarver részesedésének megvásárlása iránt, miután a kegyvesztett tulajdonos a múlt hónapban bejelentette, hogy eladásra kínálja a Sunsot, viszont amikor megtudta, hogy Bezos potenciálisan be akar szállni, már megváltozott a helyzet. Az egykori profi kosaras nem akar versengeni Jeff Bezosszal a Phoenix Sunsért, de ha a milliárdos össze akarna társulni, hogy az NBA-franchise tulajdonosa legyen, abban benne lenne.

Ezen a bolygón senki nem tud versenyezni »Big Man JB-vel«. Mert tudod, mit? Épp ma rendeltem vagy ötven dolgot az Amazonról. A nagy embernek bejön az a mennyiségű pénz! Ha ő beszáll a játékba, mindenki más csak becsukhatja a tárcáját, és irány haza

– mondta nevetve O’Neal.