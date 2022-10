A pár költözés előtt áll.

Hatalmas otthonkeresési projektbe kezdett Harry herceg és Meghan Markle. A pár azért szeretne költözni, mert régi házuk már „nem megfelelő számukra”.

Konkrét terveik is vannak új lakóhelyüket illetően: szeretnének Kaliforniában maradni, azon belül is Montecito városától nem messze egy privát, farmszerű lakóövezetet néztek ki maguknak, ami egyébként elég közel van első amerikai otthonukhoz. A Hope Ranch nemcsak golfpályával és teniszpályával rendelkezik, de egyben egy countryklub is, ahol még piknikezőövezet és kiépített lovas útvonal is van. A gyönyörű környéken lévő otthonok ára a Page Six információi szerint elérheti a 22 millió dollárt (9,5 milliárd forint) is, azt azonban egyelőre nem tudni, hogy Harryék meg is vették-e már ott új házukat, vagy keresgélnek még.