Mindezt ráadásul a Párizsi Divathét alatt tette.

A sztárvilág színe-java a francia fővárosban tartózkodik épp, gőzerővel zajlik ugyanis az őszi Párizsi Divathét. Innen jelentkezett be Eva Longoria is, akin mintha nem fognának az évek – hosszú idő óta változatlanul szenzációs formában van. Ezt ezúttal egy elegáns fekete estélyiben bizonyította be, legfrissebb Instagram posztjában azonban megmutatta, milyen is a nem kifejezetten közösségimédia–kompatibilis énje, amelyen szép testtartás és a szofisztikált mosoly helyett hátragörnyedve, teliszájjal nevet.

„Instagram vs. valóság” – írta bejegyzéséhez a 47 éves színésznő.