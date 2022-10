Néhányan már az énekesnő mentális egészségéért aggódnak.

Doja Cat egészen különös sminkben érkezett meg a minap a Monot divatház párizsi bemutatójára: fehérre és kékre festették az egész arcát, szájára pedig vörözs rúzst kapott. Az énekesnő (vagy sminkese) insipirációja egyelőre nem ismert pontosan, de a róla készült fotókra eléggé rácsodálkoztak az internetezők is, akik közül a legtöbben azt találgatták, Csillagok háborúja- vagy Avatar-karakterre hasonlít-e jobban, míg másoknak Az ötödik elem című film ugrott be Doja arcát látva.

„A férfi a második képen pont úgy bámulja őt, ahogy mi most mind” – viccelődött az egyik kommentelő, többen azonban inkább aggodalmas hangvételű hozzászólásokat írtak. A popsztár nemrég leborotvált a haját és a szemöldökét is, így attól tartanak, mentális problémákkal küszködhet, vagy legalábbis nagyon nehéz időszakon megy most keresztül.