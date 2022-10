Jövő hónapban tényleg megkezdődik a The Walking Dead utolsó rohama, ugyanis 11 évad után véget ér a zombis sorozat fővonala.

Messze jutottunk azóta, hogy Rick Grimes felébredt abban a bizonyos kórteremben az apokalipszis elején. Azóta pedig sok szereplőt vesztettünk, a végjátékra pedig már csak Negan, Maggie, Daryl, Carol maradtak, akik továbbra is megpróbálják túlélni a zombiktól hemzsegő világot.

A TWD ugyan lezárul, de számos spinoff-sorozat fogja folytatni a történetet, azonban az már most biztos, hogy az anyasorozat nem úgy ér véget, mint a 2019-ben befejezett képregény. A Robert Kirkman képregényén alapuló sorozat az évek alatt több ponton is eltért az alapanyagtól, a sorozat showrunnere, Angela Kang megerősítette, hogy az utolsó jelenet sem az lesz, amire sokan számítanának.

„Anélkül, hogy belemennék a részletekbe, mert nem akarok előre semmit lelőni, lesznek olyan részek, amik ismerősek lehetnek a képregényből, és lesznek olyan események, amik másként alakulnak majd” – mondta Kang, aki elárulta, hogy ez részben amiatt van, hogy a sorozatban nem ugyanazokkal a karakterekkel operálnak a végén, mint a képregényben, elvégre Rick Grimes jó ideje eltűnt a fősorozatból, pedig az ő figurája a legvégsőkig kitartott.

Persze a The Walking Dead univerzuma ezzel távolról sem záródik le, az említett spin-off-sorozatok folytatják Daryl, Negan és Maggie történetét is, illetve Rick és Michonne is vissza fog térni a jövőben.