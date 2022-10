A Cannibal című Kesha dal azóta került az emberek célkeresztjébe, hogy rájöttek: a dalban megemlítik Jeffrey Dahmer sorozatgyilkost, ám ehhez a Netflix sorozata kellett.

Kesha édesanyja, aki egyben a dal társírója most elnézést kért mindenkitől a szöveg miatt.

Rosemary "Pebe" Sebet együtt dolgozott lányával a 2010-es dalon, ami egyébként a TikTokon is nagyon népszerű volt, ám amióta az emberek rádöbbentek arra, hogy Jeffrey Dahmer egy valódi sorozatgyilkos volt, sorra kezdték el előszedni az olyan előadókat, akik szintén említést tesznek a milwaukee-i kannibálról.

A dalszöveget sokat tiszteletlennek és undorítónak nevezték, a dolog pedig odáig jutott, hogy Pebe is megszólalt az ügyben, aki TikTokon osztotta meg gondolatait.

A szöveg magyarul arról szól, hogy az énekesnő valaki máját szeretné a tányérjára, illetve áldozata ujjával keverné meg a teáját, desszertnek pedig "kiszívná" a fogait, illetve "meglép egy Jeffrey Dahmert", ami ebben az olvasatban azt jelenti, hogy megeszi az illetőt.

"Nagy vita tárgya ez most. Gondoltam szólok miatta én is pár szót, elvégre én írtam azt a néhány sort." - mondta Pebe, aki szerint a másik dalszövegíró, a lányával együtt túl fiatalok voltak még ahhoz, hogy értsék, kire is utal a dalban.

Mint mondta, Dahmer neve azért került bele a Cannibalba, mert jól jött ki a rím, de senkit és semmit nem akart ezzel megbántani.

"Kesháról írtunk akkoriban." - folytatta az énekesnő édesanyja, aki elárulta, hogy olyan férfiak inspirálták a szöveget, akik az iskolában elkerülték Keshát, de miután híres lett, felkeresték.

"Nem valódi kannibalizmusról szól. Ez csak a címe. Részvétem mindenkinek, aki elveszítette a családtagját abban a tragédiában. Soha nem akartunk megbántani senkit, vagy elérni, hogy rosszul érezze magát. Mindenki évekig beszélt Dahmerről, része lett a kultúrának."