Lassan kitesznek egy focicsapatot is.

Már eddig is igen bő volt Alec és Hilaria Baldwin családja, két héttel ezelőtt azonban megszületett legfiatalabb, szám szerint hetedik gyermekük, llaria Catalina Irena is. A házaspár most közös fotót mutatott, amelyen együtt mosolyognak összes csemetéjükkel: az újszülött mellett a 9 éves Carmen Gabriela, a 7 éves Rafael Thomas, a 6 éves Leonard Ángel Charles, a 4 éves Romeo Alejandro David, a 2 éves Eduardo Pao Lucas, valamit a 18 hónapos Maria Lucia Victoria is szerepel rajta – csak Baldwin legidősebb lánya, Ireland nem. A Kim Basingertől született, immáron 26 éves modellnek üzent is a kép alatt nevelőanyja:

„Hiányzol és szeretünk” – fogalmazott Hilaria, aki rengeteg gratulációt kapott a hozzászólások között gyönyörű családjáért.