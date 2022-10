A trónörökös feleségét gyakran látni az egyszerű, fehér cipőben.

Katalin hercegné az angolok egyik kedvenc divatikonja, aki rendszerint sikkes és elegáns stílusú ruhákat húz, de ha arról van szó, a kényelmes, sportos darabokat sem veti meg. Az ilyen szettjeinek egyik állandó darabja egy fehér tornacipő, amelyet többször is fotóztak már rajta. Erről a lábbeliről van szó:

3 Galéria: Katalin hercegné kedvenc sportcipője Fotó: Northfoto

A Page Six most utánajárt a vászoncipő eredetének illetve árának: kiderült, egy olasz cég, a Superaga gyártja, és teljes áron 65 dollárba kerül, ami relatíve olcsónak számít, ha azt vesszük, hogy a hercegné luxus divatházak és világmárkák darabjai közül is válogathat. Katalin egyébként nem egyedüli rajongója a márkának: Emma Watson, Emily Ratajkowski és Chrissy Teigen is gyakran hordja ezeket az edzőcipőket.