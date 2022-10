Ajánlott kissé lejjebb venni a képernyő fényerejét a fotók előtt.

A napokban több amerikai talkshow vendége is volt Reese Witherspoon, aki mindkét alkalommal bebizonyította, nem csak Doktor Szösziként tudott felejthetetlen szettekben parádézni, egy–egy összeillő, élénk színű blézer-nadrág szettet választott ugyanis a forgatásokra. Bár az idő igen borús volt, az eső áztatta New Yorkban üdítő látványt nyújtott a színésznő, akinek vörös kosztümje valószínűleg még jó pár sarokkal odébbról is jól látszódhatott.