Igazi alkotói pokolban van már évek óta az a Spawn mozi, amiben Jamie Foxx fogja alakítani a címszereplőt, azonban úgy tűnik, végre történik is valami a film körül.

Ugyanis nem akármilyen írókkal erősítik a forgatókönyvet: a Jokert is jegyző Scott Silver, illetve a Sólyom és Tél katonáján is dolgozó Malcolm Spellman hozhatja tető alá Todd McFarlane karakterének történetét, akihez Matthew Mixon is csatlakozik.

A Spawn filmet sok éve jelentették be, akkor egy kisköltségvetésű alkotásként jellemezték, azonban ez a terv sokszor változott, és a tényleges forgatás soha nem kezdődött el. Egyetlen biztos pontja a filmnek Jamie Foxx, aki továbbra is a pokolbéli ivadék szerepére van kiválasztva. Aki nem ismerné, Spawn, az ivadék, egy Image Comics képregényeiben megjelent karakter, akit Todd McFarlane alkotott.

A történet szerint, Al Simmons életében bérgyilkosként dolgozott, azonban halála után pokolra került, ahol alkut kötött az ördöggel. A szerződés szerint, Al visszatérhet az élők világába, ám cserébe az ördög szolgálatába kell állnia, aminek súlyos következményei lesznek. Így válik Simmonsból Spawn, egy démoni erőkkel rendelkező antihős. 1997-ben már készült egy mozifilm a figurával, ám arról senki sem szeret beszélni a minősége miatt.