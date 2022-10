Kikacsintott a színészlegenda a legutóbbi interjújában.

Fotó: Axelle/Bauer-Griffin / Getty Images Hungary

Az Oscar- és Golden Globe-díjas brit színész köszönetet mondott annak az embernek, aki akaratlanul is, de segített neki abban, hogy filmsztárrá váljon. Ő történetesen nem más, mint Leonardo DiCaprio. Christian Bale humorosan DiCapriónak tulajdonította filmes sikerét, amiért visszautasította prominens filmek szerepeit, melyekre aztán később ő maga is jelentkezett meghallgatásokra, és meg is kapta azokat.

„Nézd, a mai napig bármilyen szerepet kap valaki, az csak azért van, mert Leo előzetesen visszautasította” – mondta Bale a GQ-nak őszintén interjújában. „Nem számít, hogy ki mit mond. Nem számít, mennyire vagy jóban a rendezőkkel. Eddig bárkivel dolgoztam többször is együtt, mindegyik szerepet neki ajánlották fel először.”

„Szóval, köszönöm Leo, mert szó szerint ő választhat ki mindent, amit csinálni szeretne. De örülök neki, mert fenomenális” – zárta Bale.

via (EW)