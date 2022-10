Shay Mitchell, aki szerepelt a Hazug csajok társasága című sorozatban, illetve a Netflix You első évadában is felbukkant, TikTokon osztotta meg a világgal, hogy a nőkhöz is vonzódik.

A színésznő egy TikTok videóval duettezet, aminek az volt a lényege, hogy ha biszexuális vagy, akkor biztos van zöld kanapéd. Mitchell pedig megmutatta, hogy neki bizony van otthon.

A rajongók egy emberként ünneplik Shay coming outját, és arra is felhívták egymás figyelmét, hogy legismertebb szerepei (a Hazug csajok, You) szintén leszbikus, vagy biszexuális karakterek voltak.