Charlie Hunnam, aki 7 évadon át alakította a Sons Of Anarchy motorosbanda tagját, majd vezetőjét, Jax Tellert, nemrég arról beszélt, épp azon ügyködik, hogy valahogy visszahozza az életbe a karakterét.

Fotó: YouTube

Az Accessnek adott interjú során Hunnam elmondta, hogy van is egy ötlete arra, miként térhetne vissza Jax a képernyőre, ami nagyon izgatottá teszi őt is. A színész nem árulta el, hogy a SOA spinoffsorozatában, a Mayans M.C.-ben vagy egy teljesen új projektben öltené újra magára a Kaszások mellényét, de a visszatérése több kérdést is felvet.

A 7. évad végén ugyanis Jax karaktere meghalt, amit a Mayans M.C. sorozatban is megerősítettek, így jelenleg erősen kérdőjeles, hogy ezt a lezárást mivel lehetne feloldani, ha egyáltalán ilyesmit tervez.