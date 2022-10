A Vissza a jövőbe rajongók könnyekig meghatódtak, amikor a széria sztárjai, Michael J. Fox és Christopher Lloyd újra találkoztak a színpadon. A páros, akik Marty McFlyt és dr. Emmett Brownt alakították az 1985-ös sikerfilmben, ezúttal egy New York-i rendezvényen jelent meg. Közel 37 évvel ezelőtt jelent meg a Back To The Future (Vissza a jövőbe) című kasszasiker első része, amelyből két folytatás is született, és az évek előrehaladtával kultfilmekké nőtték ki magukat.

A 61 éves Michael J. Fox, akinél 1991-ben Parkinson-kórt diagnosztizáltak, hatalmas tapsot kapott a színpadon, és az első filmből ismert Marty mozdulatainak tiszteletére megállt, hogy léggitározzon egyet a közönségnek. Az éljenzés akkor csapott igazán a tetőfokára, amikor a 83 éves Christopher Lloyd is csatlakozott hozzá a Comic Con fesztivál színpadán. A páros egy igazán megható pillanatot élt át, amely sok nézőnek csalt könnyeket az arcára, amikor a rajongók előtt megölelték egymást.

A róluk készült képeket itt tekintheti meg:

