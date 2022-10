The Mean One címmel érkezik december 15-én a Grincs főszereplésével készült horrorfilm, amihez egyelőre csak egy fotót tudunk mutatni.

Fotó: Instagram

Ugyebár Micimackó is megkapta a maga horror változatát, ezért már meg sem kellene lepődni azon, hogy Theodor Seuss Geisel karaktere is egy slasherben fog gonoszkodni.

A Grincset legtöbben egyébként a 2000-es években készült filmből ismerhetik az emberek, ahol Jim Carrey alakította a karácsonygyűlölő figurát.

