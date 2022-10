Olaszországban mondta ki a boldogító igent a színésznő.

Megházasodott Lena Headey, akit a legtöbben Cersei Lannister megformálójaként ismerhetnek. A 49 éves színésznő és szintén szakmabéli párja, Marc Menchaca Olaszország déli régiójában, Pugliában mondták ki a boldogító igent, egy meglehetősen szűkkörű eseményen, ahová csak a családtagok és néhány barát volt hivatalos – köztük több egykori Trónok harca szereplő is. Együtt ünnepelt volt kolléganőjével többek közt a Tyriont alakító Peter Dinklage, de Sophie Turner és férje, Joe Jones is feltűnt az esküvőn, sőt, a poplegenda Rick Astley is a násznép között volt.

