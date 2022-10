2005-ben került a mozikba a Mr. és Mrs. Smith című film, amelyben Brad Pitt és Angelina Jolie látszólag egy teljesen átlagos házaspárt alakít, akik valójában bérgyilkosok – egy nap pedig azzal bízzák meg őket, hogy öljék meg a másikat.

A történetet most ismét feldolgozzák, azonban ezúttal sorozat formájában, és a főszereplőket sem az eredeti páros fogja alakítani, hanem Donald Glover és Maya Erskine. A forgatás hétfőn, New Yorkban kezdődött meg, és egy fotón is megpillanthatjuk a főszereplőket: