Jenn és Brad Hanniston azután regisztrált az OnlyFansre, hogy lesújtó hírt kaptak az orvosoktól. Jennt ugyanis bőrrákkal diagnosztizálták, akit 2020-ban meg is operáltak. Azonban a diagnózis után a 33 éves nő szeme felnyílt: rájött, hogy élni akar, ezért kedvesével együtt regisztráltak az OnlyFansre, most pedig annyit keresnek a videóikkal, hogy mindketten felmondtak a munkahelyükön. Eredetileg csak egy kis pluszpénzt akartak vele keresni, de olyannyira bejött nekik, hogy állításuk szerint még jobb szülőkké is váltak azóta.

8 Galéria: OnlyFans szülők Fotó: Swns