Az énekesnő azt érezte, egy egész országnak okozott csalódást.

Fotó: TV2

Hosszú–hosszú évek teltek el Király Linda bakiba fulladt Himnusz-előadása óta, az énekesnő azonban most, az Ázsia Expressz friss adásában vallotta be, milyen lelki törés is volt számára az elrontott produkció, illetve az azért kapott megannyi bántó visszajelzés.

„Gyerekkorom óta lámpalázas vagyok”– kezdte Király, akit bántott, hogy a hibán túl nem láttak belőle semmit a nézők, nem tudtak róla vagy a személyiségéről semmit.

„Nagyon sokáig bele is betegedtem. Amúgy is maximalista vagyok és önmarcangolós, nem szeretek senkinek csalódást okozni. Kislányként én úgy éreztem, hogy egy egész országnak csalódást okoztam. Nagyon-nagyon nehezen tudtam feldolgozni, nyilván én nem okolok senkit, ez az én hibám volt” – vallotta be a kalandreality játékosa.

Testvére, Király Viktor szerint a mai napig zavarja nővérét ez a téma, pedig itt lenne az ideje elengedni a dolgot, hiszen így is eleget gyűrte magát miatta az énekesnő.