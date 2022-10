Jeles alkalomból készült az énekesnőről mintázott játék baba.

Tina Turnerről mintázott Barbie babával köszönti a Mattel játékgyártó cég a Grammy-díjas énekesnőt abból az alkalomból, hogy What's Love Got To Do With It című száma negyven éve hódította meg a slágerlistákat. A Tina Turner-baba a játékgyártó sztárokat bemutató sorozatában született. A babát úgy öltöztették fel, ahogy az énekesnő látható a számhoz készült zenés videóban: fekete miniruhát és dzsekit visel, ráadásul még a haja is olyan, mint a sztáré.

A 82 éves énekesnő közleményben mondott köszönetet a róla mintázott babáért, és hozzátette, hogy megtiszteltetés számára azoknak a meghatározó nőknek a táborához csatlakozni, akiket szintén megörökítettek a legfiatalabb generációknak szánt játék babákkal.

A nyolcszoros Grammy-díjas Turner az 1960-as és 70-es években hatalmas sikert aratott férjével, Ike Turnerrel koncertezve. Házasságuk később viharos fordulatot vett, és 1978-ban el is váltak. A Broadwayn 2019-ben mutatták be az életéről és pályafutásáról készült musicalt. A 2009-ben visszavonult énekesnő is ott volt a darab premierjén. A Tennesseeben született sztár 1995-ben költözött Svájcba, ahol 2013-ban házasodott össze zenei producerével, Erwin Bachhal, és még abban az évben megkapta a svájci állampolgárságot is.

