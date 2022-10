A mesterséges intelligencia leleplezte a Kardashian klánt.

Fotó: Dimitrios Kambouris / Getty Images Hungary

Egy új mesterségesintelligencia-szimuláció azt hivatott ábrázolni, hogyan néznének ki a kozmetikai beavatkozások feltételezett szeretetéről híres Kardashianék, ha soha nem feküdtek volna kés alá. A celeb influencerek elméletileg „normális” arcát ábrázoló videó már 2,6 millió megtekintésnél tart a TikTokon.

„Három különböző mesterségesintelligencia-szoftvert és két különböző standard grafikai szoftvert használtunk, valamint egy teljes hetet, hogy ezt véghezvigyük” – mondta Keith, a digitális átalakításért felelős programozó a Vandahood Live podcasttól, aki a PetaPixelnek mesélt a munkájukról. „A család minden egyes tagjánál más-más megközelítést kellett alkalmaznunk, mivel mindegyikük különböző változáson ment keresztül az évek során.”

A félelmetesen valószerű hatást a Deep Face Lab, a FaceApp és az EbSynth virtuális eszközeivel tudták elérni. Az eredményül kapott virtuális leleplezés Kim Kardashian, Kylie Jenner, Khloé Kardashian, Kris Jenner és Kourtney Kardashian arcának részleteit ábrázolja a Keeping Up With the Kardashians realityműsor fináléjából. Ezután ugyanannak a klipnek a digitálisan módosított változataival állítja szembe őket, amelyek állítólag a „normalizált” influencereket mutatják kozmetikai beavatkozás nélkül. Az említett felvétel pedig itt látható:

via (New York Post)