Ross tábornok visszatér az MCU-ba, és egyes források szerint Harrison Ford fogja alakítani. Az IGN beszámolója alapján az Indiana Jones-filmek ikonikus sztárja veheti át William Hurt halála után Thunderbolt Ross tábornok szerepét, aki az Amerika Kapitány 4. részében fog visszatérni.

Fotó: Instagram

Ford a Thunderbolts című filmben is szerepelhet, ami leginkább a DC Öngyilkos Osztagához hasonlítható, azaz antihősök és gonosztevők alkotta csapatot küldenek mindenféle mocskos bevetésre a kormány irányítása alatt.

Ross tábornok 2008-ban mutatkozott be a Hihetetlen Hulkban, de szerepel az Amerika Kapitány: Polgárháborúban, a Fekete Özvegyben és az Infinity Saga utolsó két Bosszúállók-filmjében is. A figura azért is fontos, mert a képregényekben ő válik a Vörös Hulkká. Ha valóban Ford lesz az új Ross tábornok, akkor sanszosan hasonló szerepet tölthet be a Thunderbolts című filmben, mint Amanda Waller az Öngyilkos osztagban.

Hivatalos megerősítés azonban egyelőre nem érkezett a Marveltől, ami jelenleg nem is fog változni egy darabig.