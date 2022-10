Az Egyesült Államokba költözik a legnépszerűbb TikTok-videós.

Mindössze másfél év és egy jellegzetes kézmozdulat kellett anno a szenegáli származású Khaby Lame-nek ahhoz, hogy első TikTok-próbálkozásai után az alkalmazás legnépszerűbb tartalomgyártója legyen.

Többnyire néma videóival az Olaszországban élő 22 éves srác mostanra 150 millió követőt gyűjtött össze, így nem túlzás kijelenteni, kissé ki is nőtte a videómegosztót – új célja tehát, hogy Hollywoodot is hasonlóképp meghódítsa. A színészi karrier felé kacsingató fiatal ennek érdekében egyre több „komolyabb” posztot oszt meg, az év elején pedig Los Angelesbe költözik, amiről a Time-nak adott interjújában mesélt. Lame inspirációinak Will Smitht és Eddie Murphyt tartja, bár ahogy azt a lap is megjegyzi, azért a Mr. Beant megformáló Rowan Attkinsonra is nagyon hajaz mimikái, grimaszai miatt.

Egyelőre nem tudni, vannak-e már konkrét produkciók tervben a TikTok-királlyal, mindenesetre ő azt ígéri, ahogy megtalálja a hangját egy nagyobb platformon, igazán sok mondanivalója lesz.