A netezők szerint az ifjú Vilmos castingja is remekül sikerült.

Fotó: instagram

Bár II. Erzsébet királynő halála miatt szeptemberben egy időre leálltak A korona című Netflix-sorozat új évadának munkálatai, a produkció azóta újra gőzerővel forog.

A most nyilvánosságra került képek szerint a november elején érkező friss részek sem okoznak majd csalódást a nézőknek, élethű karakterábrázolások tekintetében legalábbis biztosan nem – Elizabeth Debicki meghökkentő átalakulásának eredményeképp már-már megtévesztésig hasonlít az általa megformált Diana hercegnére, de a netezők szerint az ifjú Vilmos herceg is telitalálat. Alakításukat legalább olyan izgatottan várják a rajongók, mint az első hivatalos előzetest, addig azonban be kell érniük ezekkel a kedvcsinálókkal: