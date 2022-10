Vasárnap este folytatódott a Sztárban sztár leszek!, ahol újabb kihívásokkal kellett szembenézniük a versenyzőknek.

Fotó: TV2

Majka mentoráltja, Roland például egészen biztos abban, hogy a rapper ki akart vele babrálni a legutóbbi feladatával, ugyanis a fiatal tehetség nem a tánctudásáról híres, egyenesen botlábúnak tartja magát. Majka ezzel tisztában van, épp ezért nem is hagyta annyiban a dolgot, és kiadta neki Jason Derulo megformálását.

A produkció nem volt egyszerű feladat, ami érződött is Roland előadásán, amelyet a zsűri is gyengének tartott. Végül nem is bizonyult elégnek a továbbjutáshoz, és Roland távozott a műsorból.