Pont kerülhet az évek óta húzódó dráma végére.

Hosszú évekkel ezelőtt Hollywood kedvenc sztárpárja Selena Gomez és Justin Bieber duója volt, akik kisebb-nagyobb megszakításokkal, de 8 évig jártak együtt. A két tinisztár magánélete azonban nagyon különbözött: a Disney színésznője mindig is kerülte a botrányokat, barátja azonban rendszeresen a címlapokon végezte meglehetősen problémás viselkedése miatt.

Miután elváltak útjaik, Bieber villámgyorsan összejött Hailey Baldwin modellel, eljegyezte és feleségül is vette őt - mindössze néhány hónap leforgása alatt. Ez, na meg Gomez egyik akkoriban megjelent dalszövegének hála egyértelműen az énekesnő lett a közvélemény által sajnált fél, és igazi gyűlöletkampány kezdődött Baldwin ellen, amiért “lenyúlta” Biebert.

A történekről azóta nem sokat mesélt egyik fél sem, pár hete azonban egy podcast műsorban Hailey arról vallott, mindig is tiszteletben tartotta férje és Gomez kapcsolatát, sosem csalták meg vele az énekesnőt, a köztük lévő rivalizálás pedig felfújt lufi, hiszen ők maguk is beszéltek már néhányszor az esküvő óta. Ennek megpecsételése lehet most az a képsorozat, amit az Academy Museum Gala alatt lőtt róluk a hétvégén egy partifotós: egymást átkarolva mosolyogtak a kamerának, és láthatóan remekül érezték magukat.

Ezután már jogosan feltételezhetjük, tényleg pont került a drámájuk végére, és még a fotós is humoránál volt, hiszen képeit a “plot twist”, azaz “nem várt fordulat” címmel osztotta meg Instagramon.