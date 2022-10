Árulkodó fotó és videó kering a párosról a neten.

Teljesen bepörgött nem csak a Twitter, de még a Google is, miután napvilágot látott egy elég gyanús felvétel Billie Eilishról és a The Neighbourhood amerikai alternatív együttes frontemberéről, Jesse Rutherfordról. A két zenész és barátaik a minap egy Los Angeles-i horrorparkban jártak, az egyik labirintusból pedig kézenfogva sétáltak ki — ráadásul utána egy étteremben is lencsevégre kapták őket, ahogy épp együtt vacsoráznak. Legutóbb egyébként augusztusban került ki róluk közös fotó, bár akkor még nem merült fel, hogy barátságnál több lehet közöttük.

Billie Eilish spotted holding hands with rumored boyfriend and lead vocalist of The Neighbourhood, Jesse Rutherford. pic.twitter.com/69UVBvDyuC — Pop Crave (@PopCrave) October 15, 2022

Miután most mindenki kinyomozta, pontosan mennyi idős is Rutherford (látványosan meg is ugrott a neve, illetve kora iránti keresések száma), elárasztották a közösségi felületeket a főleg negatív fennhangú posztok, a férfi ugyanis 31 éves múlt, azaz 11 évvel idősebb a Grammy-díjas popsztárnál. Ennél persze láttunk már jóval extrémebb korkülönbséget is, az eset azonban kiverte a biztosítékot a rajongóknál, az állítólagos pár ismertsége ugyanis hosszú évekkel ezelőtt kezdődött, amikor Eilish még csak 14-15 éves volt. Mivel az énekesnő igyekszik óvni magánéletét a nyilvánosságtól, így nem tudni, kiderül-e valaha az igazság a kapcsolatukról.

Billie Eilish and Jesse Rutherford spotted at a restaurant together. pic.twitter.com/0jAjX8pynT — Pop Crave (@PopCrave) October 16, 2022

(via TMZ)