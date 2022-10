Álló tapssal búcsúzott a nézőtér az elérzékenyült színésznőtől.

Selma Blair 2018-ban jelentette be, hogy sclerosis multiplexet diagnosztizáltak nála. Állapota ellenére vállalta az amerikai Dancing with the Stars idei, szám szerint 31. évadát, ahol öt adásban lépett fel, hétfőn azonban közölte, visszalép a versenytől egészségügyi problémái miatt.

„Tudjátok, végig figyeltek az orvosaim, és kapcsolatban voltam velük. Nemrég volt egy MRI-m, és amint megjöttek az eredmények, kiderült, hogy nem megy. Nem tudom folytatni a versenyt. Addig nyomtam, ameddig csak tudtam” – mondta az ötvenéves színésznő, aki a rendszeres edzéssel nem akart még nagyobb károkat okozni így is megviselt szervezetének. Búcsúzásképp még előadott egy keringőt partnerével, Sasha Farberrel, amit a zsűri maximális pontszámmal, pityergő versenytársai és a nézők pedig álló tapssal díjaztak.