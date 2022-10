Bár a milliomos műsorvezetőt valószínűleg ez nem vágja nagyon mellbe.

Minősíthetetlen viselkedése miatt örökre búcsút inthet a nagynevű New York-i Balthazar étteremnek James Corden, akit maga a tulajdonos tiltott ki, miután kiabált és sértő módon beszélt a személyzettel a múlthéten.

Az eset híre bejárta az egész nemzetközi sajtót, és úgy tűnik, a Ryanairhez is eljutott, akik többször is megmutatták már, hogy félelmetesen gyors a reakcióidejük az aktualitásokkal kapcsolatban. Legutóbb például azzal poénkodtak, hogy Leonardo DiCaprio azért nem utazik velük, mert már elmúlt 25 éves a légitársaság, most pedig egy tömör, de annál frappánsabb bejegyzést tettek közzé Twitter-oldalukon. A képen az épp repülőn ülő brit komikus áthúzott feje látható, alatta pedig a következő szöveg áll:

James Corden KITILTVA a Ryanair járatairól.

Egyelőre nem tisztázott, hogy viccről van-e szó, vagy komoly a cég döntése, mindenesetre a netezők jól szórakoztak a poszton.