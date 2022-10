Az éhség nagy úr – szokták mondani, és ez most az RTL műsorában is beigazolódott. A magyar ráadásul még leleményes is, és valahogy mindig feltalálja magát a szorult helyzetekben.

A Celeb vagyok, ments ki innen! szereplői közül Varga Ádám és Jázmin Viktória egy kedden közös játékon vett részt, az abból szerzett nyereményükből pedig bevásárolhattak a többieknek. A szellemesség látszatát kelteni akaró Éjjel NapJani névre keresztelt bódéban viszont – ahol ugye minderre lehetőségük volt –, olyan drága volt minden, hogy szinte semmire nem volt elég, a „fizetségük”, így amikor az eladó elfordult, telepakolták a zsebeiket ezzel-azzal.

Távozásnál azonban nem voltak elég rutinosak, a boltos észrevette, hogy valami kilóg Varga Ádám ruhájából, így a lopott holmit – legalábbis egy részét – kénytelenek voltak visszaadni. Maradt a rizs és a bab. Na meg három csokoládé, ám abból csak egyet adtak át a többieknek.