Szokatlan helyről jelentkezett be a Tv2 műsorvezetője.

Hétfőn elindult a Celeb vagyok, ments ki innen! 6. évada, amelynek ezúttal is Sebestyén Balázs és Vadon János a két házigazdája. Mivel a reality forgatása most egy hónapra Kolumbiába köti a két tévést, Rákóczi Ferenc társai nélkül maradt a Rádió 1 reggeli beszélgetős műsorában. Tilla azonban a trió segítségére sietett, ma hajnalban már Vadon János helyéről, a stúdióból jelentkezett be követőihez az Instagramon.

„Ez egy ilyen ritka pillanat, én és a rádió. Nem annyira gyakori” – kezdte Tilla, aki először Wossala Rozinával megismerte a digitális pultokat, majd még mielőtt belevetette volna magát a vendég-műsorvezetésbe, kollégájának is üzent: