Miből lesz a cserebogár, tartja a mondás, amivel bizonyára könnyen tud azonosulni Jessica Gagen is. A 26 éves modell (aki egyébként repülőmérnöknek tanul) hétfőn elnyerte a Miss Anglia címet, ezzel pedig történelmet is írt, hiszen ő az első vörös hajú brit szépségkirálynő a verseny 94 éves fennállása óta. Hajszíne azonban gyerekként leginkább csak kellemetlenséget okozott neki, tinikorában ugyanis rengetegszer piszkálták, cikizték, sőt fizikailag is bántották őt társai vörös tincsei miatt.

Rövidesen azonban teljes fordulatot vett az élete: Gagent, aki iskolásként még ebédelni is csak a vécében tudott, érettségi után leszerződtette egy modellügynökség, és megkezdődött mesés karrierje a divatiparban. A kifutók és a fotózások visszaadták önbizalmát, így jelentkezett több szépségversenyre is, hamarosan pedig az egész országát képviselheti Anglia legszebb hölgyeként a Miss World 2023-on.