A színésznő és kollégái keményen dolgoztak, hogy A kihívókban a lehető legjobb formájukat nyújtsák.

A Dűne budapesti forgatása mellett idén nyáron egy másik nagyszabású produkció felvétele kötötte le Zendayát, a színésznő ugyanis főszerepet kapott Luca Guadagnino első vígjátékában. A Szólíts a neveden és a hamarosan mozikba kerülő Bones and All rendezője jövő nyáron egy romantikus sportfilmet ígér a nézőknek, aminek középpontjában egy profi teniszezőházaspár (Zendaya és Mike Faist) áll, akik Grand Slam-győzelmükre edzenek – csak mint kiderül, a férfi egyik ellenfele nem más lesz, mint gyerekkori legjobb barátja, egyben felesége volt párja (Josh O’Connor).

A kihívók (Challengers) előkészületeként mindhárman három hónapig jártak egy volt olimpikon teniszedzéseire, hogy hitelesen alakítsák karaktereiket, Guadagnino pedig friss interjújában nem is tudta volna titkolni, mennyire lenyűgözte őt Zendaya teljesítménye.

„Zendaya fantasztikus. Úgy értem: hűha. Megvágtuk a filmet, és szinte nem is használtuk a dublőrjével forgatott felvételeket” – idézte az IGN az olasz rendezőt, aki szerint nemcsak az Emmy-díjas színésznőnek, de két kollégájának is meglátszik az eredményein a kemény munka, technikailag és erőnlétileg is nagyon sokat fejlődtek mind.