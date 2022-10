Teljesen megújult külsővel jelentkezett.

Fotó: Leon Bennett / Getty Images Hungary

A Grammy-díjas énekesnő csillaga mondhatni nem is ragyoghatna fényesebben, mostanra már szinte teljesen kisajátított magának egy szegletet a popzenei életből. A hatalmas népszerűségnek örvendő Lizzo éppen amerikai turnéját járja, de persze nem felejtkezik meg a közösségi médiában munkásságát követőkről sem, most is egy színekkel teli, fantasztikus plüssruházatba öltözött fotósorozattal készült a rajongóknak. Íme: