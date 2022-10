Már csak az Egyesült Államokba költözött házaspáron múlik, hogy pont kerül-e a családi viszály végére.

Harry és Vilmos herceg, illetve feleségeik kapcsolata jó pár éve már nem felhőtlen, a nézeteltérések rendezése pedig továbbra is várat magára. Hiába hitték sokan, hogy szeretett nagyanyjuk, II. Erzsébet halálával kibékül a két fivér, egy közös megjelenésen kívül nem sok lépést tettek a másik irányába.

Mint ahogy arra azonban most fény derült, valójában Katalin hercegné hosszú ideje azon ügyködik, hogy elsimítsák a konfliktusokat, hiszen Diana és a királynő is ezt szerette volna. Harryék második gyermeke, Lilibet megszületése óta Katalin többször is kereste sógornőjét, tanácsokat ad neki, és ajándékokat is küldött a családnak. Az, hogy végül a jó viszonyra való törekvései eredményt hoznak-e, a bennfentes szerint már csak Meghanéken múlik.

Talán a sorsfordító esemény Vilmosék decemberi bostoni útja lehet, ahol várhatóan találkozik majd a két házaspár – legalábbis Harryék igent mondtak az ötletre, amennyiben sűrű programjaik és feszes időbeosztásuk erre időt enged.

(via RTL)