Gazdája szerint Athena mindig tettre készen figyeli "kistestvéreit".

Fotó: YouTube

Nem sokon múlott, hogy tragédiával végződjön három kiskutya ártatlan játéka gazdájuk hátsó kertjében, miután az egyik 3 hónapos kölyök medencébe beleesett a brazíliai Jardinopolis városban.

Az úszni nem tudó eb és társai keserves ugatásba kezdtek, és ahogy azt a térfigyelő kamera is rögzítette, végül fel is bukkant a segítség, méghozzá egy pitbull személyében. A kutya rögtön kapálózó társa után vetette magát, és épségben kivitte őt a partra, épp amikor odaért rémült gazdájuk is.

A hősies mentőakcióról készült videó azóta internetes szenzáció lett, gazdája pedig nem is lehetne büszkébb az ötéves Athenára, aki mint mondta, mindig rajta tartja társain a fél szemét.

„Tényleg a kutyák a legjobbak” – értettek egyet a kommentelők a megható jelenetet látva.