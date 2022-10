Fotó: Instagram

A 30 Seconds to Mars énekesének új márkája nemrég indult hódító útra, a jeles alkalmat pedig Jared Leto is megünnepelte. A Twentynine Palms egy új kozmetikum termékcsalád, aminek startját New York-ban ünnepelték a minap. Jared egy oversized Gucci zakóban érkezett az eseményre, alatta pedig nem is viselt mást.

Érdekesség, hogy az 50 éves színész korábban úgy nyilatkozott, hogy őt nem érdekli a szépségipar, ehhez képest most előállt a saját krémjeivel, aminek meglehetősen borsos ára van.

Ugyanis aki Jared Leto márkáját szeretné használni, készüljön fel arra, hogy egy szemkrém 97 dollárt kell fizetni, de akad itt testápoló 47 dollárért, vagy sampon 54 dollárért.