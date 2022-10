Új előzetest kapott a Fekete Párduc folytatása.

Fotó: YouTube

November 11-én kerül mozikba a Black Panther: Wakanda Forever című film, amiben nemcsak az új Fekete Párduc, de Riri Williams, azaz Vasszív is debütálni fog. Most érkezett egy rövid, de annál tartalmasabb kedvcsináló a szuperhősmozihoz, amiben akció közben is láthatjuk Vasember szellemi örökösét.

Az új előzetest itt tekintheti meg: