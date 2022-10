A jelek szerint nemcsak az éjjel, de a Nincs baj, drágám körüli dráma sem érhet soha véget.

Rég volt olyan nagy felhajtás filpremier körül, mint amekkora a Nincs baj, drágám című thrillert övezte – de korántsem maga a produkció, sokkal inkább a forgatás alatt történt incidensek miatt. Talán a legjelentősebb szála ennek, hogy a rendező, Olivia Wilde összejött a férfi főszereplővel, a nála egyébként 10 évvel fiatalabb Harry Stylesszal, amit még az ismerősei szerint sem nézett jó szemmel Florence Pugh. Ki is húzta magát utána minden, nem kötelező filmes esemény alól, és bár sosem lett tisztázva, hogy mi okozta közöttük a feszültséget, még a premieren is látszódott, mind a hárman jó nagy ívben kerülik egymást.

A történet aztán lecsengeni látszott, csakhogy a napokban kitálalt egy bulvárlapnak Wilde dadusa, Erika Genaro, és többek közt azt is elmesélte, hogy bukott le a rendezőnő afférjával férje, Jason Sudeikis előtt. Most pedig egy ennél is erősebb állítást fogalmazott meg, Genaro szerint ugyanis Wilde előtt Styles és Pugh is összeszűrte a levet, úgy, hogy a színésznőnek szintén volt épp párja. Pugh és Zack Braf három közös év után, még 2022 elején szakítottak, de az okokról azóta sem nyilatkoztak.

A Page Six kereste az üggyel kapcsolatban a film két főszereplőjét, de mostanáig nem reagált egyikük sem a vádakra. Egyelőre nem tudni, mennyi az igazságalapja Genaro sztorijának, az azonban biztos, hogy valós magyarázatul szolgálhat a trió konfliktusára.