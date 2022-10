Scott Fellows fejéből pattant ki a Race Rabbit (itthon Sebesnyuszi) ötlete, ami 1998 és 2002 között futott a Nickelodeonon, és része volt a KaBlam! szériának, ami mindenféle humoros sorozatot foglalt magába.

Fotó: YouTube

A Sebesnyuszi élőszereplős móka volt, ami két évadot élt meg összesen, a főszereplője pedig egy Race nevű nyúl volt, aki brit akcentussal beszélt, ráadásul hobbi versenyző, és titoks ügynök is egyben.

A rövid történetek során Race, mindig épp egy verseny közben kap valamilyen küldetést A Miniszter nevű főnökétől, majd az aktuális epizód végén, általában az utolsó másodpercekben, ismét átveszi a vezetést és elsőként halad át a célvonalon.

A sorozat másik főszereplője M.A.X. volt, aki a főhős autójának szuperchipje, és mindenben segítette a kalandok során Race-t.

Persze Race-nek megvoltak a maga ellenfelei is: őket hívták The Boolies-nak. Zit volt az idősebb, okosabb tagja a duónak, aki mindenféle tervet szőtt azért, hogy elkaphassák a főhőst. Winston ezzel szemben fiatalabb, és kissé ostobább is volt társánál, akinek nem sok hasznát vette Zit a sorozatban.