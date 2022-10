Fotó: Bellocqimages/Bauer-Griffin / Getty Images Hungary

Kim Kardashian ahelyett, hogy a Las Vegas-i Carboneban vacsorázott volna és egy Usher-koncertre ment volna partizni, kénytelen volt a hétvégén egy Los Angeles-i gyorsétteremben tölteni 42. születésnapját. A valóságshow-sztárból lett milliárdos üzletasszonynak a szombat estét eredetileg úgy kellett volna eltöltenie, hogy csúcskategóriás olasz ételeket egyen Amerika egyik legismertebb étteremben, és a Grammy-díjas énekes legnagyobb slágereire tomboljon, de ez most nem jött össze. – írja a Page Six.

Miközben útban volt a desztinációja felé a testvére, Kylie Jenner 72 millió dolláros magánrepülőjével, Kardashian azt a tájékoztatást kapta, hogy a pilóta nem tud biztonságosan leszállni a veszélyes időjárási körülmények miatt, amelyek között akár 60 mérföld/órás széllökések is voltak. Miután visszafordultak Los Angelesbe, a The Kardashians realityshow sztárja és kísérete, melyben Khloé Kardashian nővére és egy forgatócsoport is helyet kapott, leszálláskor már kénytelenek voltak beugrani egy gyorsétterembe hamburgerezni.