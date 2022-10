Egy amerikai anyuka közel 63 millió forint értékben saját strandot hozott létre a hátsó kertjében, ami csúszdát, napozóágyakat és egy vízesést is magába foglal. A harminchárom éves Sarah Miller és férje, a harmincnyolc éves Travis több száz mérföldre élnek a legközelebbi tengerparttól, ezért úgy döntöttek, hogy majd a Harrisburgban lévő otthonukba hozzák el a strandot. Költségeket nem kímélve Sarah egy New York-i látványtervező céget bízott meg, hogy a helyi Goodall Pools and Spas céget tanítsa meg a mesterséges strand telepítésére. A folyamat során egy gödröt ástak a család kertjében, majd vastag gumipárnával fedték le a mélyedést. Az eredmény persze magáért beszél, az így elkészült mesterséges standot könnyen össze lehet téveszteni bármelyik tengerparti luxusszállodának medencéjével:

7 Galéria: Saját tengerpart Pennsylvaniában Fotó: Sarah Miller / SWNS / Northfoto