Hatalmas csavarral ért véget Jodie Whittaker Doktornának szériája.

A Doctor Who még 1963-ban indult a BBC-n, és egy kalandozó Time Lordot, a Doktort követhetjük, aki téren és időn át utazgat aktuális útitársával, miközben mindenféle bonyodalomba keveredik. A Doktor teszi mindezt a Tardis nevű hajójával, ami egy régi rendőrségi telefonfülkének van álcázva.

A sorozat sajátossága, hogy a címszereplő nem meghal, hanem regenerálódik, ilyenkor pedig új arcot kap, így folytatva a történetet, ami magyarázza a folyamatos színészváltást.

Fotó: YouTube

Még májusban derült ki, hogy a The Power of the Doctor lesz az első női Doktor utolsó epizódja, amiben a lassan 60 éves karakter új testet fog kapni. Mindenki arra tippelt, hogy ez bizony a már bejelentett Ncuti Gatwa lesz, ám az epizód végén David Tennant bukkant fel, mint az új Doktor.

Tennant ugyebár Russel T. David vezénylése alatt (aki ismételten a sorozat showrunnere lett) kalandozott a 10. Doktor személyében 2005 és 2010 között, és lehetett tudni, hogy visszatér a 60. évforduló alkalmából, csak azt nem, hogy miként.

Davies elárulta, hogy igen, valóban David Tennant a 14. Doktor, őt fogja követni majd a Szex Oktatásból ismert Gatwa, aki egyúttal a 15. változata lesz a karakternek (csak szám szerint, ennél jóval bonyolultabb a dolog - a szerk.)

A hamarosan 60. évfordulót ünneplő Doctor Who sorozat 2023-ban fog visszatérni, és itt már ténylegesen bemutatkozik Gatwa Doktora, és arra is választ kaphatunk, hogy mégis mi történt a regeneráció során.

“Ha azt gondoljátok, hogy David Tennant megjelenése sokkoló, hát van még néhány meglepetés a számotokra. Ncuti 15. Doktorához vezető út tele van rejtéllyel, horrorral, robotokkal, bábokkal, veszéllyel és mókával. De hogy jön a képe a csodálatos Donna Noble (Kathrine Tate) visszatérése? Hogyan, mi, miért? Adunk egy évet, hogy találgassatok, aztán elszabadul a pokol„ - mondta a showrunner.