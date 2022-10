Fotó: Ian Gavan / Getty Images Hungary

Napokkal azután, hogy a műsorvezető ragaszkodott ahhoz, hogy „semmi rosszat nem tett, semmilyen szinten”, James Corden saját műsorában foglalkozott a New York-i étteremből történt kitiltásáról. Corden beismerte, hogy „mélységesen sajnálja” az esetet, azért amiért ilyen durva volt az étterem személyzetével. A brit komikus azt is elárulta, hogy alapvetően az a mottója, hogy nyugodt marad és nem panaszkodik, illetve nem magyarázkodik, amikor róla írnak a lapok, de sorok között helyet foglaló szülei véleménye szerint igenis nehezményezett az eset miatt, ezért tisztázni valója is van.

„Ha hibát követsz el, vállalnod kell a felelősséget” - mondta a The Late Late Show műsorvezetője a hétfői adásban a nézőknek, néhány nappal azután, hogy azt nyilatkozta: az hogy a legdurvább vendégnek titulálták az egyszerűen „méltóságon aluli”.

A late night host bevallotta, hogy azért, mert nem kiabált, emelte fel a hangját vagy kezdett volna jelenetet rendezni, azt hitte hogy nem csinált semmi rosszat. Azzal viszont, hogy szarkasztikus és gúnyos megjegyzéseket tett az őket kiszolgáló személyzetre, már belátta, hogy ez alapvetően rossz és teljesmértékben szükségtelen cselekedet volt.