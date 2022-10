Fotó: Instagram/HBO

Most, hogy végre megjelent a Sárkányok háza első évadának fináléja, a rajongók már most kíváncsian várják, hogy mikor érkezhet a folytatása az HBO sikersorozatának. Mint azt mi is megírtuk, a Trónok harca előzménysorozatának első epizódja rekordot döntött a nézettségi adatok tekintetében az HBO-n, hiszen minden idők legnézettebb premierje volt a csatornán, és nem sokkal az epizód levetítése után rögtön a második évad érkezését is megerősítették.

„Nem is lehetnénk izgatottabbak, hogy a második évaddal folytathatjuk a Targaryen-ház epikus életre keltését” – erősítette meg Francesca Orsi, az HBO munkatársa. A következő résznél azonban némi változás is várható, Miguel Sapochnik társ-showrunner ugyanis távozik.

„Az elmúlt néhány évben a Trónok harca univerzumában dolgozni megtiszteltetés és kiváltság volt. Természetesen sok sikert és minden jót kívánok Ryan Condalnak (társalkotó – a szerk.) és csapatának a második évadhoz, és azon túl is”. –mondta a The Hollywood Reporternek adott nyilatkozatában.

Bár a második évad hivatalos megjelenési dátumát még nem jelentették be, a forgatás ütemezéséről már vannak hírek. A HOY című spanyol lap arról számolt be, hogy az HBO produkciója 2023 elején tér vissza a forgatás helyszínéül szolgáló Cáceresbe. Ryan Condal szintén megerősítette, hogy a tervek szerint a második évad forgatása ez idő tájt kezdődik, és nem zárta ki a 2023-as megjelenést sem, azonban ez nem teljesen biztosra vehető. Condal kifejtette, hogy az eredeti Trónok harca is egyre nagyobb és kiterjedtebb lett az évek előrehaladtával, és ez az ő szériájuk esetében is várható lesz.

via (Ladbible)