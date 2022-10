Különleges, ünnepi kiadással térnek vissza a Galaxis őrzői, amelyhez végre megérkezett az első előzetes is.

Fotó: YouTube

November 25-én kerül fel a Disney+ kínálatába a The Guardians of the Galaxy Holiday Special című, negyvenperces rövidfilm, amelyben ismét feltűnik Chris Pratt, David Bautista, Pom Klementieff, Karen Gillan, Sean Gunn, Bradley Cooper, Vin Diesel, sőt még Kevin Bacon is.

A történet szerint Űrlord meglehetősen bánatos Gamora elvesztése miatt, az őrzők pedig igyekeznek mindent megtenni azért, hogy kicsit felvidítsák, ehhez pedig még Kevin Bacont is ajándékba adnák neki.

A karácsonyi kalandot James Gunn írta és rendezte, így garantáltan hozza a megszokott hangulatot.